Cozy Cloud : quatre ans après, évolutions et ambitions du concentrateur français

La plateforme française a été lancée il y a plus de quatre ans. De nombreuses fonctions ont été ajoutées, mais la promesse originale n’a pas changé : en faire un lieu unique de votre vie numérique. Que peut-on en dire aujourd’hui ? Benjamin André, son fondateur et président, a répondu à nos questions.

Cozy Cloud a ouvert fin janvier 2018, avec une idée simple : permettre aux personnes intéressées une centralisation des données. Face aux solutions des géants du numérique (français ou étrangers), Cozy Cloud voulait aller d’emblée plus loin en permettant la connexion de services autres : comptes en banques, Ameli, impôts, énergie et autres. Avec cette idée, très pratique sur le papier, de tout avoir sous la main.

Nous l’avions pris en main à sa sortie et avions jugé ses premiers pas prometteurs, en plus d’un nombre sympathique de fonctions et une volonté de redonner le contrôle sur la vie privée et les données personnelles. Quatre ans après, rebelote et nous penchons sur certains points plus spécifiques.

Quelle utilité pour Cozy Cloud ?

Pourquoi se pencher sur Cozy Cloud ? Parce qu’aujourd’hui, avoir une solution centralisée pour organiser sa vie numérique a du sens, et même sa vie tout court. Un service jouant le rôle d’interlocuteur unique quand il s’agit de stocker ses fichiers, gérer son emploi du temps, ses contacts et ainsi de suite.