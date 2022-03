Relaxée, Twitter France ne pouvait transmettre aux autorités de données qu’elle ne détient pas

Twitter France et son directeur général Damien Viel ont donc été relaxés hier par le tribunal correctionnel de Versailles. Une décision naturelle, normale, évidente, dès lors qu’une assignation vient frapper à la mauvaise porte, celle de l’antenne commerciale française du service en ligne.

Les faits remontent à 2021. En plein couvre-feu, un tweet de @Prefet78 informe d’un contrôle de gendarmerie à la gare de péage de Saint Arnoult en présence du secrétaire général de la préfecture des Yvelines, Étienne Desplanques.

Les esprits s’échauffent en ligne. Un internaute, sous pseudonyme, poste ce commentaire: « il faudra penser à le pendre aussi quand la France sera libérée. J'en ai marre de ces nazis qui nous gouvernent et qui pensent avoir le droit de contrôler notre quotidien ! ». Un autre, toujours sous pseudonyme, ajoute sa pierre avec une photo de la police de Pétain bras droit en l’air, accompagnée de ce commentaire « Toutes nos félicitations à notre zélé Secrétaire Général ! ».

Le secrétaire général dépose plainte fin mars, dénonçant une possible diffamation, devenue par la suite injure aggravée. Le procureur de la République adjoint fait adresser deux réquisitions à Twitter inc. afin d’identifier ces deux internautes. Depuis San Francisco, Twitter répond que ces demandes doivent être faites conformément au traité d’entraide judiciaire (ou « MLAT »), via les tribunaux irlandais ou américains ou par commission rogatoire.

Après cet échec américain, la procédure se recentre sur… la France, avec la convocation le 7 juin 2021 de Damiel Viel, directeur général de Twitter France, devant la DRPJ (Direction Régionale de la Police Judiciaire). Il explique patiemment que Twitter France s’occupe du marketing (« conseil en relations publiques et communication », dixit le Registre du commerce et des sociétés). Et que pour identifier les personnes derrière un pseudonyme, il faut s’adresser à l’entité irlandaise de Twitter (Twitter international), seule à détenir ces informations s’agissant des utilisateurs européens.

Les termes de Twitter expliquent tout aussi clairement que cet accord est noué entre les internautes européens et Twitter International Company, « société irlandaise dont le siège social est sis à One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlande ».

En somme Twitter France ne dispose pas des données détenues par Twitter International. Damien Viel n’est qu’un salarié de l’entreprise et ne dispose pas davantage de ces informations… tout comme, pourrait-on dire, qu'une société A ne dispose pas davantage des données d’identification d’un utilisateur d'une société B.

Twitter France au dessus des lois ?