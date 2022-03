AMD Instinct MI210 : CDNA2 passe au format carte PCIe

Après avoir dévoilé son architecture CDNA2 et Aldebaran (MI250) en novembre, AMD décline aujourd'hui sa puce de calcul au format PCIe avec une MI210 plus « raisonnable ». La date n'est pas choisie au hasard, puisque NVIDIA devrait lancer ce soir les hostilités avec sa prochaine génération : Hoppper.

Lors de l'annonce de CDNA2, AMD avait été claire : la première étape était de mettre sur le marché les modules au format OAM destinés aux gros serveurs et autres supercalculateurs, équipés de 2 GPU dotés chacun de 64 Go de HBM2e, avant de s'attaquer au marché plus classique avec la MI210 au format PCIe.

Alors que la GTC de NVIDIA s'apprête à commencer, cette dernière est dévoilée. Comme on pouvait s'y attendre, elle n'est équipée que d'une puce avec 104 Compute Units (CU) soit 6 656 Stream Processors et 416 Matrix Cores pour les calculs liés à l'IA. Elle est ainsi annoncée à 22,6 TFLOPS en FP64/FP32, jusqu'à 181 TOPS en INT8.

On reste sur 64 Go de HBM2e à 1,6 GHz, soit 1,6 To/s de bande passante. Elle gère le PCIe 4.0, SR-IOV en passthrough uniquement), son TDP est de 300 watts. Le tarif n'a pour le moment pas été dévoilé.