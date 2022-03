Milan-X : AMD détaille ses processeurs EPYC avec 3D V-Cache, dès 4 185 dollars

Un EPYC 7003 pouvant disposer d'un maximum de 8 puces, on atteint 768 Mo de cache L3 par socket, 1,5 Go dans un système à deux processeurs (2P). AMD précise aujourd'hui que cette valeur, jamais atteinte pour un processeur x86, est identique pour tous les modèles qu'elle va mettre sur le marché, de 16 à 64 cœurs :

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, le modèle le plus « accessible » est ainsi l'EPYC 7373X dont la fréquence varie entre 3,05 et 3,80 GHz. Son TDP est de 240 watts « seulement », configurable entre 225 et 280 watts comme toutes les autres références. Tous ces modèles ont également 8 canaux mémoire, 128 lignes PCIe 4.0, etc.

Le tarif maximal affiché pour la puce de 64 cœurs, la 7773X est de 8 800 dollars. AMD évoque un tarif moyen en hausse de 20 %, mais on peut calculer que le coût par cœur est de 262 dollars pour le plus petit modèle et de 138 dollars pour le plus gros. Pour rappel, le 7313 (16C/32T) était annoncé à 1 083 dollars à son lancement. La version avec un TDP de 240 watts et de grosses fréquences, le 73F3, s'affichait pour sa part à 3 521 dollars.

Attention, il ne s'agit ici que de tarifs publics, non pas de ceux en gros volumes comme pour les hyperscalers. On ne sait d'ailleurs pas encore si ces puces seront proposées à la vente à l'unité. On apprécie néanmoins qu'elles puissent être utilisées dans un système déjà compatible avec les EPYC 7003, une mise à jour du BIOS/UEFI suffit.

AMD promet des gains importants dans certaines situations, comme pour la vérification RTL dans Synopsys VCS (+66 %) et toujours de gros écarts face à des solutions Intel qui n'ont pas d'équivalent. Il faudra en effet attendre Sapphire Rapids, et éventuellement la version avec HBM intégrée pour voir les deux entreprises s'opposer sur ce terrain.

Les principaux partenaires proposeront des systèmes équipés de processeurs EPYC 7x73X (Milan-X), comme Atos, Cisco, Dell, Gigabyte, HPE, QCT et Supermicro. Microsoft Azure a mis à jour ses instances HBv3 pour y proposer ces processeurs désormais. Google devrait suivre, mais aucun détail n'a pour le moment été donné.