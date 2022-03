Un sursaut gamma, c’est quoi ?

L’année prochaine, la mission SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor) devrait décoller de la base chinoise Xichang à bord d’une fusée Longue Marche 2C. Elle est consacrée à l’étude des plus lointaines explosions d’étoiles, les sursauts gamma.

SVOM, une mission franco-chinoise

La mission comporte quatre instruments : GRM et VT qui sont chinois, ainsi qu’ECLAIRs et MXT qui sont français. Ces deux derniers sont terminés et se trouvent pour le moment dans des salles blanches du CNES à Toulouse. Nous avons pu les voir avant leur départ et discuter avec les ingénieurs et scientifiques en charge de leur conception.

Avant de vous expliquer en détail le fonctionnement d’ECLAIRs et MXT, on commence par une petite mise en bouche sur ce que sont les sursauts gamma, l’histoire de leur découverte et l’importance qu’ils ont dans la compréhension de notre Univers. Voici notre compte rendu des présentations de Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrophysicien au CEA, et de Bertrand Cordier, responsable scientifique pour la France de la mission SVOM et également au CEA.

Une supernova à l’époque de la dynastie des Song