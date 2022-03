L’ANSSI dresse un bilan inquiétant des évolutions de la cybercriminalité

L’ANSSI a dressé un bilan de l’année 2020-2021. Il analyse les grandes lignes des évolutions de la cybersécurité pendant cette période. Et des évolutions, il y en a : entre la professionnalisation des cybercriminels, les buts recherchés ou encore la porosité entre acteurs étatiques et groupes de pirates, la vigilance est de mise.

Microsoft avait publié il y a quelques semaines un point sur la cybersécurité, plus particulièrement sur les attaques distribuées par déni de service (DDoS). La synthèse de l’ANSSI est plus générale dans son approche et se concentre sur la France, avec à la clé un constat : la dangerosité des attaques ne fait que croitre… tout comme les outils pour les combattre. Le perpétuel jeu du chat et de la souris.

L’Agence aborde notamment l’évolution de l’écosystème cybercriminel, les finalités des attaques, les acteurs étatiques, l’espionnage, l’exploitation des failles, les nouveaux usages numériques, la contamination des chaines d’approvisionnement ou encore l’état global de la sécurité des données.

Avec une hausse globale de 38 % des attaques avérées dont l’Agence a eu connaissance en l’espace d’un an – de 786 à 1 082 – la sécurité devient un enjeu toujours plus prépondérant. Un contexte qui explique en partie le glissement progressif des infrastructures vers des approches Zero Trust.

Spécialisation et professionnalisation des acteurs

La cybercriminalité se spécialise et se professionnalise. C’est le constat fait par l’ANSSI, qui y voit à la fois « la cause et la conséquence de la maturité qu’a atteint l’écosystème cybercriminel, alimenté directement par ses gains financiers, estimés à plus d’un milliard d’euros par an ».