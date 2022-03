Emmanuel Macron contraint de retirer sa Lettre aux Français de ses comptes Twitter et Facebook

L’instance rappelle que ces messages ont uniquement « vocation à être diffusés sur le compte spécialement créé par le candidat et son équipe pour les besoins de la campagne en vue de l’élection présidentielle », par exemple @avecvous.

Nulle surprise. Le 4 mars dernier, Charles Prats, vice-président de l’Association Professionnelle des Magistrats et soutien de Valérie Pecresse ; avait déjà épinglé le tweet du Président-en-même-temps-candidat, étonné : « je croyais que l’utilisation de moyens publics était illégale en campagne électorale ? Ce compte Twitter "officiel du gouvernement" a été "monté" à 7,5 M de followers et géré depuis mai 2017 par des salariés de l’Élysée. Un sujet pour la commission des comptes de campagne ». Et celui-ci de reprocher un bien mauvais mélange des genres. « On nage en plein délire juridique ! ».

Dans un avis publié le 28 février 2022, la CNCCEP avait déjà souligné la nécessité que « les comptes des candidats sur les réseaux sociaux ne soient pas utilisés d’une manière conduisant à confondre l’exercice de fonctions officielles avec la propagande se rattachant à la campagne électorale ».

Les candidats ont l’obligation de ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable à l'élection, mais les textes interdisent aussi l’utilisation de moyens publics à l’occasion d’une campagne.

La même commission avait rappelé qu’ « il importe que tous les candidats, ainsi que leurs soutiens, qui sont titulaires d’une fonction publique veillent à bien distinguer entre les actions de communication qui ne sont pas détachables de l’exercice de cette fonction et celles qui se rattachent à la campagne électorale et doivent, de ce fait, être clairement séparées de l’exercice des fonctions ».

Elle recommandait alors aux candidats, « la création de comptes dédiés à la campagne électorale, dans le cas où le compte personnel du candidat ou de ses soutiens aurait été utilisé de longue date et de façon prépondérante pour y relayer des messages afférents à l’exercice de fonctions publiques ». Le candidat devant alors « veiller à ce qu’aucun moyen public ne soit mobilisé pour la gestion de ce compte personnel dédié à la campagne électorale ».

Sur @EmmanuelMacron, «surtout des messages de campagne»

Depuis le 4 mars, l’équipe de campagne gère les comptes officiels d'Emmanuel Macron sur Twitter, Facebook et Instagram, avec les moyens de la campagne, indique France Inter. « Y sont postés "surtout des messages concernant la campagne", précise-t-on ».

Selon nos confrères, « en cas de forte actualité internationale - comme c'est le cas en ce moment - des messages d'ordre diplomatique peuvent être publiés, mais sont écrits uniquement par les community manager de l'équipe de campagne, et non plus par l'Élysée ». Les salaires de ces community manager figureraient ainsi en intégralité dans les comptes de campagne du candidat.

Et pour justifier l’utilisation du compte, l’équipe d’Emmanuel Macron assure avoir « plusieurs relais sur les réseaux sociaux, à la fois les comptes "avecvous" et les comptes du président, qui souhaite porter lui-même certains messages pour plus de cohérence ».

Du côté des écologistes, Delphine Batho insiste sur les dispositions de l’article L52-8 du Code électoral lequel « prohibe la mise à disposition de moyens par des personnes morales au profit des candidats aux élections. Ainsi, l’État ne peut accorder des financements ni mettre à disposition des moyens matériels ou humains au profit d’un candidat à l’élection présidentielle ».

Elle dénonce plusieurs indélicatesses, notamment lorsque Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et donc rémunéré par l’État, a déroulé en sortie de Conseil des ministres des éléments du programme du candidat Emmanuel Macron.