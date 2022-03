Un an après l’annonce d’Emmanuel Macron, le Plan quantique avance en France. Une plateforme hybride a été lancée il y a quelques semaines. Il est désormais question de dix projets et de deux « équipements d'excellence » financés par le Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR).

Il y a un an, le gouvernement lançait son Plan quantique avec 1,8 milliard d’euros à la clé, dont 1 milliard financé par l’État. Nous ne reviendrons pas sur ses ambitions, longuement détaillées dans un précédent dossier.

Nous avons aujourd’hui plus de détails sur le Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) doté de 150 millions d’euros. Il est piloté conjointement par le CEA, le CNRS et Inria.

C’est quoi la plateforme nationale de calcul quantique hybride ?

Le rôle de ce PEPR est de soutenir « des activités de recherche au meilleur niveau mondial » et de « nourrir les actions plus aval de la Stratégie nationale quantique, telle que la Plateforme nationale de calcul quantique hybride HQI (HPCQuantum Initiative) ». Cette dernière a été lancée le 4 janvier 2022, avec un budget de 70 millions d’euros pour un objectif de 170 millions au total.

Le but de cette plateforme de calcul hybride est, comme son nom le laisse penser, d’interconnecter systèmes classiques et ordinateurs quantiques. Les contours sont encore assez flous. Cédric O expliquait par exemple qu’elle devrait « permettre à nos chercheurs et spécialistes d’accéder aux ordinateurs quantiques » et « renforcer notre écosystème de start-up quantiques ».