AMD : les Ryzen 7000 (Zen 4) disponibles le 27 septembre, dès 299 dollars

De son côté, AMD a décidé de ne pas attendre et a lancé dès ce 30 août sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 7000, nom de code Raphael. Ils exploitent pour rappel l'architecture Zen 4 gravée en 5 nm, un tout nouveau socket AM5. Ils sont compatibles uniquement avec la DDR5, gèrent le PCIe 5.0 et embarquent une partie graphique.

Lisa Su a profité de sa montée sur scène, pour 30 minutes d'une conférence enregistrée, afin de rappeler le positionnement nouveau d'AMD, qui dispose d'un catalogue allant des SoC pour consoles en passant par les CPU/GPU pour nos PC, jusqu'à des produits pour serveurs ou la 5G avec ses gammes EPYC ou Xilinx.

Dans les mois à venir, de nombreuses nouveautés seront mises sur le marché, pour partie dérivés de l'architecture Zen 4. Ainsi « au cours des prochains trimestres nous allons lancer quatre nouvelles architectures » promet la CEO, précisant que cela représente « plus d'une douzaine de produits, plus que nous ne l'avons jamais fait ».

Il ne s'agit donc ici que d'une première vague. Celle qui se destine à proposer « le cœur le plus rapide pour les joueurs et le plus de calcul pour les créateurs », soit le haut de gamme de l'offre grand public. Comprendre : faire mal à Intel et ses Raptor Lake avant même que ceux-ci n'aient été annoncés. Ils le seront d'ici la fin du mois.

Lisa Su a évoqué un gain d'IPC de 13 % par rapport à Zen 3, une fréquence maximale plus importante de 800 MHz grâce au 5 nm, et un gain lorsqu'un seul cœur est utilisé pouvant atteindre 29 %. Autre nouveauté attendue par certains : des instructions AVX-512, dont VNNI (Int8) pour l'accélération IA, sont également de la partie.

Chaque cœur Zen 4 mesure 3,84 mm², contre 7,46 mm² pour les P-Core (Golden Cove) des Core de 12e génération gravés en 10 nm (Intel 7). C'est environ deux fois moins, d'où une efficacité énergétique renforcée. Du côté du socket AM5 à 1728 broches LGA, on apprend qu'il est conçu pour supporter jusqu'à 230 watts de TDP. S'il nécessite de nouvelles cartes mères et de la DDR5, on peut réutiliser des ventirads AM4, la compatibilité étant assurée.

Pour Le Ryzen 9 7950X qui est le plus gros modèle annoncé, cela se traduit par 16C/32T jusqu'à 5,7 GHz, 80 Mo de cache (L2+L3) mais un TDP plus élevé que précédemment puisqu'il passe de 105 watts pour le 5950X à 170 watts (+ 62%).

Selon les chiffres donnés par AMD, sa nouvelle puce obtient néanmoins 35 à 74 % de performances en plus à TDP identique par rapport au 5950X. Toutes ces améliorations permettent d'obtenir des performances améliorées dans les jeux de 6 à 35 %, les conditions exactes n'étant pas précisées. De 30 à 48% en rendu 3D.

De quoi arriver au niveau du 12900K ou jusqu'à 23 % de mieux dans les jeux et de 36 à 62 % de mieux en rendu 3D. AMD précise que ce dernier score s'obtient avec une efficacité énergétique 47 % supérieure à son concurrent, sans livrer de chiffres bruts. Lisa Su annonce que chacun des modèles présentés est plus performant dans GeekBench 5.4 sur un thread (1T) que le 12900K d'Intel. Ce sera à vérifier dans les tests qui seront publiés d'ici fin septembre.

Quatre processeurs dès 299 $, la suite arrive

La gamme complète dévoilée aujourd'hui se compose ainsi :

Ryzen 5 7600X : 6C/12T, de 4,7 à 5,3 GHz, 38 Mo de cache, 105 watts de TDP à 299 dollars

Ryzen 5 7700X : 8C/16T, de 4,5 à 5,4 GHz, 40 Mo de cache, 105 watts de TDP à 399 dollars

Ryzen 5 7800X : 12C/24T, de 4,7 à 5,6 GHz, 76 Mo de cache, 170 watts de TDP à 549 dollars

Ryzen 5 7900X : 16C/32T, de 4,5 à 5,7 GHz, 80 Mo de cache, 170 watts de TDP à 699 dollars

On note que le constructeur n'a pour le moment livré aucun détail sur son IO die renouvelé ou la partie graphique embarquée, qui n'a même pas été évoquée. Sans doute pour garder quelques informations à détailler d'ici le mois prochain. Pour le moment, Zen 3 et ses APU devraient être utilisés pour l'offre d'entrée de gamme, espérons néanmoins qu'une offre Zen 4 à petits prix finira par voir le jour à moins de 300 dollars.

En tous cas, d'ici 2024, AMD compte lancer Zen 5 en 4 nm, puis des déclinaisons avec 3D V-Cache puis prévue spécifiquement pour le cloud computing (Zen 4c/5c). Un programme déjà connu et détaillé il y a quelques mois. Lisa Su a terminé son intervention par une première démonstration du GPU RDNA 3, sans rien en dire.