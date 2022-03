Dans les cuisines du gang de cybercriminels Conti

Une semaine après qu'un chercheur ukrainien en sécurité a fait fuiter les journaux de discussion Jabber du gang à l'origine du rançongiciel Conti suite à l'invasion de son pays par l'armée russe, on commence à en savoir un peu plus sur le fonctionnement du groupe.

Pour rappel, Conti avait en effet initialement annoncé « son plein soutien à l'attaque du gouvernement russe contre l'Ukraine », précisant que « si quelqu'un organisait une cyberattaque contre la Russie, le gang Conti riposterait contre les infrastructures critiques ».

Réalisant que plusieurs membres de Conti soutenaient l'Ukraine, le groupe avait ensuite prestement remplacé son message par un autre plus modéré, déclarant qu'ils « ne s'allient à aucun gouvernement » et qu'ils « condamnent la guerre en cours ».

Mais le mal était fait, et plus de 60 000 conversations internes ont fuité. Depuis, @contileaks est apparu sur Twitter où il a partagé de nombreux autres fichiers, dont une partie du code source du rançongiciel, agrémentés de « fuck russian inviders! » et autres « Glory for Ukraine! »

L'un des pires groupes de l'histoire de la cybercriminalité