Sur les traces de la vie : du méthoxyméthane dans un disque de formation de planètes

La compréhension de notre univers passe par celle de l’apparition de la vie sur Terre et éventuellement sur d’autres astres. Dans cette quête, six chercheuses ont publié un article scientifique dans lequel elles expliquent avoir détecté une molécule organique complexe avec neuf atomes dans un disque protoplanétaire. Une première.

La recherche de la vie est une quête que les scientifiques mènent sur plusieurs fronts à la fois. Il y a évidemment les explorations martiennes avec des rovers qui tentent de trouver des traces de vie passée sur la planète, mais les recherches se penchent aussi sur d’autres astres dans notre système solaire.

La quête de la vie en dehors de la Terre

Il suffirait d’une seule découverte pour que la Terre perde son statut d’unicité et en déduire que la vie a pu se développer un peu partout dans l’Univers. Le planétologue Sylvestre Maurice nous faisait il y a quelques années un parallèle avec l’habitabilité de Mars qui est prouvée depuis des années maintenant : « maintenant qu'on l'a deux fois [sur Terre et Mars, ndlr] on se dit qu'il y en a partout ». On n’en est pas (encore ?) là pour la vie, mais c’est le but de nombreuses recherches.

D’un autre côté, des astronomes essayent de comprendre le cheminement et l’alchimie qui a conduit à l’apparition de la vie sur la Terre. C’est justement ce dont il est question avec la publication du jour de l’European Southern Observatory : « nous pouvons en apprendre davantage sur l'origine de la vie sur notre planète et donc avoir une meilleure idée du potentiel de vie dans d'autres systèmes planétaires », explique Nashanty Brunken, auteure principale de l'étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

On note d’ailleurs que le document, signée par des femmes, est publiée ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Une molécule de neuf atomes dans un disque protoplanétaire