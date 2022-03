Leviia : notre test de l’offre d’hébergement française et « écoresponsable »

Leviia est une jeune entreprise, créée en octobre 2020. Elle propose du stockage en ligne, en promouvant un hébergement 100 % français, de bonnes performances et un angle écologique, via une compensation de ses émissions carbone. Nous avons pris en main le service et interrogé son président et fondateur, Arnaud Meauzoone.

Le paysage du stockage en ligne est en train de changer. Héberger des données synchronisées pour les retrouver sur l’ensemble des appareils n’est plus une spécificité des grandes entreprises américaines. Leviia, jeune pousse française, tente de le prouver avec des offres d’hébergement en ligne aux tarifs modérés, à destination du grand public comme des entreprises.

Le service a beau être jeune, il dispose déjà d’une assise technique solide. Et même si on peut parfois lui reprocher certaines absences, l’ensemble est prometteur, comme nous allons le voir.

Création du compte et choix du forfait

Si vous avez lu notre prise en main de l’instance Storage Share d’Hetzner, vous mesurerez vite la différence avec Leviia. Outre une interface intégralement en français, on est dans une ambiance bien plus « ronde et accueillante ».

On commence donc par choisir un forfait parmi les formules proposées, réparties en deux catégories : Perso et Expert. En fait, rien ne les sépare sur un plan technique ou fonctionnel. Leviia les répartit seulement selon les besoins estimés en volumétrie : de 100 Go à 5 To pour les formules Perso, puis de 20 à 1 000 To pour les offres Experts.