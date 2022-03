OneDrive, Dropbox : une transition décidément complexe vers Apple Silicon

Un an et demi après l’arrivée des premiers Mac M1, Microsoft a fini par proposer une version Apple Silicon de son OneDrive. Chez DropBox, c’est encore pire, seule une bêta étant disponible. Que s’est-il passé ? Une migration technique complexe, en partie liée à un changement imposé par Apple.

Pour de nombreux éditeurs, proposer une version compilée Apple Silicon n’a pas été un problème. Microsoft, très en retard sur OneDrive, a été une des premières grosses entreprises à fournir des applications adaptées, notamment Office. En l’espace de quelques mois beaucoup ont suivi et, à ce rythme, on pouvait presque penser que tout serait terminé en moins d’un an. Même World of Warcraft était prêt le jour J.

Au bout de quelques mois cependant, des îlots de « résistance » sont apparus, notamment autour des applications basées sur Electron. Et même après que ce dernier eut été disponible en version Apple Silicon, toutes n’ont pas suivi aussi rapidement. Spotify par exemple ne propose une version pour Mac M1 que depuis quelques mois, Discord en est encore aux tests sur sa branche Canary, Twitch ne donne pas de nouvelles…

On pensait au moins que les clients de synchronisation cloud n’auraient, eux, pas ces problèmes. Ils en ont, du moins certains d’entre eux. Si l’on fait le compte des plus connus, la version Apple Silicon de OneDrive vient tout juste de sortir et est incomplète, Dropbox travaille toujours sur sa bêta, Google Drive ne la propose que depuis quelques mois, et il n’y encore rien pour MEGAsync. NextCloud montre presque l’exemple avec une version finale sortie il y a trois mois.

Que s’est-il passé pour que les entreprises du cloud galèrent à ce point ?

La transition vers Apple Silicon n’est pas le seul problème