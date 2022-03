Après consultation, l’ANSES actualise son rapport sur les risques sanitaire liés à la 5G

Comme on pouvait s’en douter, l’ANSES a récolté de nombreux commentaires lors de sa consultation publique sur les risques sanitaires liés à la 5G. Des ajustements ont été apportés au rapport, mais les enseignements et les conclusions restent les mêmes. L’Agence prépare une foire aux questions pour tenter de calmer le jeu.

L’année dernière, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publiait un long et touffu rapport sur les effets potentiels de la 5G sur la santé. L’ANSES arrivait à la conclusion qu’il n’y avait « pas de risques nouveaux pour la santé au vu des données disponibles ».

Pour les fréquences déjà utilisées (700 à 2 600 MHz), l’arrivée de la 5G ne change rien par rapport aux 4G, 3G et 2G : les risques sont les mêmes. Dans la nouvelle bande des 3,5 GHz, quelques études sont disponibles, avec la conclusion que de nouveaux risques sanitaires sont « peu probables ». Par contre, les données et les études étaient « insuffisantes pour conclure à l’existence ou non d’un risque pour la santé » dans les 26 GHz.

L’ANSES précisait aussi qu’il s’agissait d’un rapport en version « bêta ». Une consultation publique était ouverte dans la foulée « afin de recueillir les commentaires éventuels de la communauté scientifique et des parties prenantes intéressées ». L’Agence se laissait la possibilité de modifier et compléter son rapport « après la prise en compte des commentaires reçus lors de cette consultation ».

L’Agence a terminé la compilation des retours (certains surprenants) et la mise à jour de son analyse. Dans l’ensemble, le rapport reste le même : « Les précisions apportées suite à l’analyse des contributions et la prise en compte des mesures d’exposition récentes confortent les conclusions initiales de l’expertise ».

La conclusion ne change donc pas : « En l’état des connaissances, l’Agence estime peu probable que le déploiement de la 5G entraine de nouveaux risques pour la santé, comparé aux générations de téléphonie précédentes ».

Plus de 200 commentaires de 42 contributeurs