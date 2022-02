Russie–Ukraine : quand SWIFT et d’autres institutions financières s’en mêlent

Le 26 février dernier, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé que l’Union européenne allait exclure plusieurs banques russes du système de messagerie sur les transactions financières SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en coordination avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Depuis, le Japon et la Corée du Sud ont annoncé leur intention d’en faire autant.

Qualifiée « d’arme nucléaire financière » par le ministre de l’Économie français, Bruno Le Maire, en quoi consiste exactement cette sanction ?

Mais au fait, c’est quoi SWIFT ?