Le bannissement pas si simple de RT France et Sputnik en UE

« La décision de bannir notre chaîne, dans laquelle travaillent 176 salariés, dont plus de 100 journalistes, est une violation de l'État de droit et va à l’encontre des principes mêmes de la liberté d'expression. Rien ne peut justifier cette censure ». Les propos sont de Xenia Fedorova, présidente de RT France.

Toute aussi mécontente, Sputnik suggère « à l'Union européenne de ne pas s'arrêter à des demi-mesures, mais d'interdire purement et simplement Internet ».

Ces réactions épidermiques des deux sites affiliés à la Russie interviennent après les déclarations d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, visant à « bannir la machine médiatique du Kremlin ».

Des mesures qui frapperaient nommément Russia Today et Sputnik, mais également leurs filiales et qui les empêcheront de « répandre leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine ». Et la chef de file de la Commission de promettre le développement d’outils « pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe ».

Au-delà de ce bras de fer entre les déclarations respectives, quels sont aujourd’hui les moyens à disposition ? Les pistes sont multiples dès lors que les canaux de diffusion sont pluriels, avec à la fois des sites, une chaîne de TV, et des comptes sur les réseaux sociaux…

Dans le volet audiovisuel, les armes de l’ARCOM