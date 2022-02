L’obligation de contrôle parental suspendue au feu vert européen 

Députés et sénateurs ont adopté la proposition de loi visant à installer par défaut une solution de contrôle parental. L’avenir du texte est désormais suspendu à l'analyse qu'en fera la Commission européenne.

Pour 57, contre 0. Les députés ont adopté la proposition de loi sur l’installation du contrôle parental par défaut. « Il appartiendra dorénavant aux fabricants de tous les appareils vendus en France de s’assurer que les appareils connectés qu’ils mettent sur le marché disposent d’un contrôle parental préinstallé, efficace et facile d’utilisation » a résumé hier soir son auteur, le député LREM Bruno Studer. Un vote tout aussi favorable s’en est suivi au Sénat.

Celui qui est également président de la Commission des affaires culturelles a reconnu que « les dispositions de la proposition de loi peuvent constituer, à certains égards, une entrave au fonctionnement du marché intérieur ».

Le député Frédéric Reiss (LR) a lui aussi admis que « la question centrale est bien celle de l’applicabilité de la loi et de sa conformité avec le droit européen ».

Ces signaux parlementaires font sans doute suite aux « observations » déjà adressées par la Commission européenne auprès des autorités françaises. Et pour cause : les dispositions envisagées vont s’appliquer à l’encontre de l’ensemble des fabricants, mais aussi des distributeurs et marketplaces en Europe, entraînant des restrictions à la liberté du commerce.

Paris vient de renotifier le texte définitif. Les autorités françaises devront pour l’occasion multiplier les arguments pour justifier ces contraintes, quand la Commission européenne pourrait craindre une épidémie de lois similaires parmi les États membres, peu compatibles avec l’unicité du marché.

Des restrictions à la libre circulation assumées