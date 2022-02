Un loi pour prévenir la surexposition des enfants aux écrans, dès le carnet de grossesse

« Il y a vingt ans encore, le seul écran présent dans le foyer restait accroché sur le mur du salon. Aujourd’hui, les ordinateurs, tablettes, téléphones portables sont omniprésents dans notre société et suivent leurs utilisateurs dans leurs moindres déplacements. Les taux d’équipement des individus et le temps passé sur Internet démontrent l’intensité de leur utilisation et leur place dans nos vies » constatent ces élus. Ils relèvent qu’un enfant, entre 3 et 10 ans, serait exposé aux écrans en moyenne 728 heures par an :

« De plus, un tiers des enfants âgés de 0 à 3 ans prennent leur repas devant un écran, alors que la communauté scientifique internationale s’accorde à recommander l’absence totale d’exposition pour les moins de 3 ans ».

Pour ces élus LREM, « en l’absence de régulation, l’excès d’écran peut devenir une menace pour nos enfants, en particulier pour les plus jeunes ». Au menu : trouble du sommeil, hypertension artérielle, obésité, manque d’interactions avec l’entourage.

Pour ces élus, « il s’agit d’une question qui s’inscrit fondamentalement dans un combat d’égalité des chances : assurer le même accès à la santé, à l’éducation, au développement individuel, quel que soit l’endroit où l’on vit et le niveau socio‑économique des parents ».

Leur proposition de loi veut ainsi « constituer la première pierre législative d’une politique publique adaptée, réaliste, fondée sur une approche équilibrée du numérique, en termes d’opportunités, mais aussi de risques ».

Le volet législatif serait complété par un futur volet réglementaire « qui pourrait notamment inclure la question du temps d’exposition aux écrans dans les rendez‑vous médicaux périodiques obligatoires de suivi des nourrissons et des enfants »

Après avoir désactivé le paravent des disclaimers à l’entrée des sites pornos, contraint à l’installation d’un logiciel de contrôle parental sur tous les écrans connectés, qu'envisagent les élus de la majorité avec cette future loi ?

Une politique de prévention mise en œuvre par l’État