Un revendeur de logiciel espion plaide coupable aux États-Unis

Un homme d'affaires mexicain a plaidé coupable, la semaine passée, devant un tribunal fédéral américain, « admettant qu'il avait conspiré pour vendre et utiliser des systèmes d'interception et de surveillance à des clients du gouvernement mexicain, ainsi qu'à des clients privés et commerciaux », précise le communiqué de presse du procureur américain du district sud de la Californie.

Carlos Guerrero, 48 ans, a non seulement reconnu avoir commercialisé des brouilleurs de signaux, des outils d'interception Wi-Fi, des IMSI catchers et la possibilité de pirater des messages WhatsApp à des clients potentiels aux États-Unis et au Mexique, mais aussi et surtout qu'ils seraient détournés à des fins extra-judiciaires :

« Guerrero a admis savoir que, dans certains cas, ses clients du gouvernement mexicain avaient l'intention d'utiliser l'équipement d'interception à des fins politiques, plutôt qu'à des fins légitimes d'application de la loi. Dans un cas, il s'est sciemment arrangé pour qu'un maire mexicain obtienne un accès non autorisé aux comptes Twitter, Hotmail et iCloud d'un rival politique. »

Guerrero a en outre admis que les outils et technologies de piratage qu'il commercialisait seraient utilisés « à des fins commerciales et personnelles par des clients privés », et non afin de lutter contre la criminalité, sous contrôle d'un juge.

« Ce plaidoyer de culpabilité aide à endiguer la prolifération des outils numériques utilisés pour la répression et fait progresser la sécurité numérique des citoyens américains et mexicains », a déclaré le procureur californien Randy Grossman. « Notre bureau s'est engagé à perturber les cyberactivités malveillantes et à atténuer la surveillance illégale ».

« Avec ce plaidoyer de culpabilité, nous envoyons un message clair que les entreprises et les individus qui violent illégalement les droits à la vie privée ne seront pas tolérés et qu'ils seront tenus responsables », a déclaré Chad Plantz, agent spécial en charge de l'unité Homeland Security Investigations (HSI) de San Diego :

« Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus interconnecté par la technologie destinée à améliorer nos vies, mais comme on le voit dans ce cas, cette même technologie peut être acquise par de mauvais acteurs aux intentions néfastes. HSI et nos partenaires chargés de l'application de la loi resteront déterminés à traduire en justice ceux qui tentent de manipuler ces plateformes à des fins néfastes. »

« Une entreprise d'avant-garde de solutions de sécurité »