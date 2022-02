Intel : Xeon « E-Cores », Falcon Shores, projet Endgame et compression matérielle AV1

Avec Alder Lake, puis Sapphire Rapids, Intel avait prévenu : il amorce peu à peu une nouvelle phase de montée en puissance, après des années à se faire ridiculiser par AMD, NVIDIA ou encore Apple. Le constructeur en dit aujourd'hui un peu plus sur ses plans et les surprises qui nous attendent, notamment dans le domaine des serveurs.

Hier, Intel organisait son « Investor Meeting 2022 ». L'occasion pour le constructeur d'annoncer à nouveau de bons résultats financiers, mais également de faire le point sur son avenir et en dire un peu plus sur sa feuille de route, tant à court terme que pour les années à venir. On la connait désormais à l'horizon 2024.

Rétablir la confiance

L'évènement a duré plus de trois heures, plusieurs dirigeants de l'entreprise y étant allés de leur petite présentation publique, à commencer par le CEO : Pat Gelsinger. Ce dernier vient d'ailleurs de fêter la première année de son retour, ce barnum médiatique est donc loin d'être anodin. Il veut montrer que sa promesse d'un Intel « back in the game » est réelle, que les étapes attendues sont peu à peu franchies et même parfois en avance de phase.

Il faut dire que ce n'était plus vraiment la pratique du constructeur qui a passé des années à décevoir, malgré de bons résultats financiers (fruits de nombreux départs). C'est ce qui a notamment expliqué la traversée du désert récente où tous les acteurs du secteur se sont « payé » Intel. Mais désormais, tout cela est derrière l'équipe promet Gelsinger, qui a remis en ordre de marche ses plus de 121 000 employés dans 53 pays.

Ainsi, il a exhibé un premier wafer Intel 18A (avec RibbonFET) pour montrer que la fonderie avance. Car c'est sans doute l'un des gros morceaux. Là où certains conseillaient il y a quelques années à l'entreprise de céder cette activité, elle est devenue l'un des piliers stratégiques tant pour la production interne que pour des tiers et sur des technologies plus ouvertes que x86 ou les IP proposées par Intel : ARM et RISC-V en tête.

Si Gelsinger vante ici un Intel plus apaisé face à la concurrence, misant toujours plus sur des solutions ouvertes (l'entreprise est de longue date un gros contributeur à l'écosystème open source), c'est parce que ce sera aussi une manière de mieux rentabiliser les lourds investissements nécessaires, et d'être plus efficace. Il explique ainsi comment il travaille désormais main dans la main avec le néerlandais ASML qui lui fournit des machines essentielles à la création de ses puces, plutôt que de simplement leur demander de les livrer au pied de l'usine.

Une approche qui tranche effectivement avec l'ère « BK » où les investissements étaient plutôt dans les BMX connectés que de parler d'architecture, de fonderie et de feuille de route, ce qui était plutôt mal vu. « Les geeks sont de retour » a fait remarquer le nouveau patron, rappelant que certains des employés mythiques de l'entreprise qui l'avaient quitté sont revenus depuis. De quoi nous promettre de décrocher la lune en deux ans ?

Voici ce qu'il faut retenir de ces annonces. La conférence est visible en replay par ici.

De bonnes et de moins bonnes nouvelles