Des tarifs promotionnels uniquement depuis la France ? La SNCF plaide le bug

Des utilisateurs ont été surpris que certains billets au départ ou en direction de Paris ne soient plus disponibles dès que SNCF Connect était consulté depuis un autre pays. Après recherches et explications de la SNCF, un bug est bien apparu.

Tout est parti d’un tweet de Jon Worth, enseignant au Collège de l’Europe et passionné de transport et d’open data. Il a remarqué que le site SNCF Connect, consulté en français depuis la France, affichait un billet à 29 euros pour un trajet Barcelone-Paris, le 21 avril à 9h10. Avec une interface en allemand et consulté depuis l’Allemagne, le même train apparaissait à 89 euros.

Nous avons contacté Jon Worth et avons entreprises plusieurs recherches communes. De notre côté, à l'aide du VPN de Mozilla, nous avons cherché à faire apparaître ce fameux train depuis des adresses IP situées en Allemagne, Belgique et Italie. Or, nous avions bien un billet à 29 euros à chaque fois. Le cas se répétait pour un trajet Paris-Torino : Jon Worth ne voyait pas le billet promotionnel, nous oui.

Une promotion pour la France...