Retrait en une heure des contenus terroristes : doutes constitutionnels chez plusieurs députés

Ce retrait ultra rapide avait déjà été envisagé lors de la loi contre la haine en ligne. En janvier 2020, un amendement du gouvernement ramenait de 24 heures à 60 minutes, le délai inscrit à l’article 6-1 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique.

Cet article autorise le ministère de l’Intérieur à exiger des sites et des hébergeurs le retrait d'un contenu rattaché à la pédopornocriminalité ou incitant au terrorisme et, faute de réponse dans le temps imparti, à ordonner un blocage d’accès entre les mains des FAI. Et ce, sans l’intervention d’un juge, s’agissant d’une procédure uniquement administrative.

Ce passage de 24 à 1 heure avait néanmoins été censuré par le Conseil constitutionnel, non sans explication pédagogique : d’un, la détermination du caractère illicite des contenus en cause était « soumise à la seule appréciation de l'administration ». De deux, si un droit au recours avait été prévu, il n’était pas suspensif. Impossible donc d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de retirer les contenus litigieux. Et de trois, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne répondrait pas dans le délai risquait d’être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende. Le Conseil y a vu une atteinte excessive portée à la liberté d'expression et de communication.

Le débat n’a pas été si vite enterré puisque le principe du retrait en une heure est parallèlement monté d’un cran, au stade européen, dans le cadre d’un règlement destiné à imposer cette même contrainte dans l’ensemble des États membres.

C’est dans la lignée de ce texte du 29 avril 2021, qu’une proposition de loi (sans étude d’impact ni d’avis du Conseil d’État) a été portée par l’ensemble des députés LREM afin d’adapter notre droit à ce nouveau régime.

Un appel d’air pour les algorithmes ?