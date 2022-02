La Cour des comptes déplore (encore) les dérives de la vidéosurveillance (à Paris)

Décidé en 2010 pour l’installation de 1 000 caméras, le plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris (PVPP) a « changé de dimension » suite aux attentas terroristes de 2015, « avec près de 4 000 caméras en propre et plus de 37 000 caméras interconnectées sur l’ensemble du territoire régional », observe la Cour des comptes dans le référé qu'elle vient de rendre public à son sujet.

Le contrat de partenariat public-privé de 16 ans signé avec la société IRIS PVPP avait initialement été conclu pour un montant de 225,1 M€. Or, « le recours à ce type de contrat et son mode de financement se sont révélés inadaptés et coûteux et il est recommandé de ne plus recourir à ce type de contrat après 2026 ».

Il atteint en effet, au 31 décembre 2020, 343 M€ (soit + 52 %), « et le coût complet à terminaison du projet serait de 433 à 481 M€ » (soit +92 %, voire +114 %) en fonction des scénarios retenus.

De plus, « le contrôle du prestataire a été insuffisant et il est à présent indispensable que le préfet de police procède rapidement à un audit approfondi de ses comptes ».

La Cour formule au total six recommandations, dont certaines avaient cela dit déjà été faites plusieurs fois :

« L'absence d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience du PVPP persiste depuis 2010, alors que sa répartition géographique et ses usages pourraient être améliorés. Il apparaît également urgent de réformer la réglementation relative à la vidéoprotection sur l'espace public et de renforcer fortement le contrôle interne du PVPP. »

37 800 caméras interconnectées, 4 667 agents habilités