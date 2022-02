Pour la CNIL aussi, les transferts internationaux de Google Analytics sont illégaux

Tremblement de terre dans l'univers de la mesure d'audience. Pour la CNIL, les transferts vers les États-Unis des données collectées par Google Analytics sont illégaux. L’autorité, qui suit ses homologues autrichiens et néerlandais, met en demeure un site. Il dispose d'un mois pour se conformer au RGPD et au besoin d’abandonner la solution Google.

La Commission n’a pas jugé utile de rendre publique sa délibération et donc le nom du site litigieux. Elle relève néanmoins dans un communiqué que cette mise en demeure intervient après la procédure initiée par NOYB en août 2020.

Retour donc à ces origines. L’association None of Your Business (Noyb), fondée par l'activiste Maximilien Schrems, avait déposé alors 101 plaintes à travers l’Europe pour dénoncer justement des transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis au moyen de ces outils de mesures d'audience.

De l’invalidation du Privacy Shield à 101 plaintes RGPD