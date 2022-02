Le Congrès américain s'attaque (encore) au chiffrement de bout en bout

Alors que se profilent les prochaines élections, une coalition d'élus républicains et démocrates repart à la charge avec un projet de loi censé lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Mais selon ses nombreux opposants, il pourrait être contre-productif, affaiblir le chiffrement et aboutir à des sur-censures.

Le projet de loi EARN IT (pour « Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies ») Act est de retour au Congrès américain.

En 2020, ce texte bipartisan, porté par une quinzaine d'élus républicains et démocrates, visait à « encourager l'industrie des technologies à prendre au sérieux l'exploitation sexuelle des enfants en ligne ». Il avait déjà été vertement critiqué au motif qu'il rendrait illégal le chiffrement de bout en bout, avant d'être finalement abandonné face à une opposition écrasante.

Riana Pfefferkorn, chercheuse et directrice associée chargée des questions de surveillance et de cybersécurité au Stanford Center for Internet and Society, qui a déjà beaucoup écrit à ce sujet, estime que sa version revue et corrigée est « encore plus dangereuse aujourd'hui » :

« En décourageant les fournisseurs d'utiliser le chiffrement pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs (y compris les enfants), tout en les encourageant simultanément à sur-censurer le discours parfaitement légal de leurs utilisateurs, EARN IT ferait beaucoup de tort aux internautes innocents qui n'ont violé aucune loi. »

Elle estime au surplus que « la loi EARN IT ne ferait pas grand-chose pour protéger les enfants victimes d'abus sexuels – au contraire, elle risque de rendre encore plus difficiles la recherche et la condamnation des contrevenants ».

Le chiffrement présumé coupable et circonstance aggravante