Chip Act européen : 43 milliards d'euros pour « redevenir leader mondial des semi-conducteurs »

L’Europe a dévoilé son plan « pour redevenir leader mondial des semi-conducteurs ». La Commission veut agir vite face à la crise et aussi préparer l’avenir. 43 milliards d’euros d’investissement sont attendus, dont 11 millions de fonds publics.

Après avoir été « teasé » par plusieurs responsables de la Commission européenne, le Chip Act a officiellement été présenté cette semaine : « Le paquet législatif sur les semi-conducteurs renforcera la compétitivité et la résilience de l'Europe et contribuera à la réalisation des transitions numérique et écologique ».

La pénurie est déjà là, d’autres pourraient suivre

La Commission commence par rappeler que « les récentes pénuries de semi-conducteurs à l'échelle mondiale ont entraîné des fermetures d'usines dans un large éventail de secteurs, de l'automobile aux dispositifs de soins de santé […] Cette situation a mis en évidence l'extrême dépendance, à l'échelle mondiale, de la chaîne de valeur des semi-conducteurs à l'égard d'un nombre très limité d'acteurs dans un contexte géopolitique complexe ».

Les ambitions sont déjà connues : en plus d’améliorer sa souveraineté sur le sujet, l’Union espère grimper à 20 % de part de marché. L’Europe a des atouts, elle est notamment « très bien placée en ce qui concerne les matériels et les équipements requis pour faire fonctionner de grandes usines de fabrication de puces, et compte de nombreuses entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement ».

Passer de 10 à 20 % nécessite de faire x4

Néanmoins, sa part globale sur ce marché « ne s’élève qu’à 10 % et elle est en grande partie dépendante de fournisseurs de pays tiers », elle était largement supérieure il y a quelques dizaines d’années. En cas de perturbation de la chaine d'approvisionnement mondiale, les conséquences de cette dépendance pourraient être dramatiques pour l’Europe : « les réserves européennes de puces électroniques dans certains secteurs industriels (par exemple, l'automobile ou les dispositifs de soins de santé) pourraient s'épuiser en quelques semaines, ce qui paralyserait de nombreuses entreprises européennes ».

Il ne s’agit pas seulement de doubler la production pour passer de 10 à 20 % : la production mondiale devrait elle aussi doubler pendant ce temps et donc atteindre 20 %. Il faut donc quadrupler la cadence européenne. À contrario, « en l’absence d’investissements rapides et suffisants, la part de marché de l’Europe descendra sous les 5 % ». Les effets négatifs dont nous venons de parler seraient alors décuplés.

Cinq objectifs, des visions à court, moyen et longs termes