SFR Box 8X : jusqu’à 8 Gb/s, à partir de 34 euros par mois

SFR vient désormais jouer sur ses platebandes avec sa Box 8X qui affiche un débit maximum de 8 Gb/s . Elle propose du Wi-Fi 6, contrairement aux Freebox (Delta, Pop…) qui sont toutes en Wi-Fi 5 au maximum. La Freebox Delta a par contre bien d’autres fonctionnalités comme des emplacements de 2,5" pour en faire un NAS, la prise en charge des machines virtuelles, etc.

Les concurrents de Free ont plus ou moins rapidement réagi, mais sans dépasser le « 2 Gb/s partagé », c’est-à-dire 2x 1 Gb/s maximum, sauf chez Bouygues Telecom avec sa Bbox Ultym avec un port Ethernet 10 Gb/s LAN/WAN depuis début 2020 . Free a récidivé durant l’été 2020 avec sa Freebox Pop et ses « 5 Gb/s partagés », soit un port à 2,5 Gb/s, puis deux autres à 1 Gb/s et du Wi-Fi 5.

Cela fait maintenant plus de trois ans que Free propose sa Freebox Delta Server avec du 10G-EPON, soit 8 Gb/s en maximum théorique selon le fournisseur d’accès. Des offres 10 Gb/s existaient déjà en France, mais c’était la première fois qu’un FAI d’envergure nationale en lançait une pour le grand public.

« La Box 8 dans cette nouvelle version devient la plus performante en proposant une connexion 4 fois plus rapide que la génération précédente pouvant atteindre 8Gbit/s grâce à la technologie fibre XGS-PON », explique la marque au carré rouge. Pour en profiter, il faut passer « par l’intermédiaire d’un module SFP+ » qui vient s’installer dans la partie serveur (emplacement vert).

Il est disponible « sur demande, sans frais supplémentaire », et permet alors d’avoir un port Ethernet (RJ45) à 10 Gb/s, avec un débit théorique maximum de 8 Gb/s pour Internet. Il n’est pas précisé si l’emplacement SFP+ peut être directement utilisé avec un DAC ou des transceivers SFP+.

Pour le reste, la Box 8X est identique à la Box 8 : deux ou quatre ports Ethernet à 1 Gb/s suivant les versions, un USB Type-C, etc. Tous les détails sont disponibles par ici. On ne sait pas si l’on peut atteindre 4x 1 Gb/s en utilisant les quatre ports RJ45. Seule certitude, c’est déjà possible en 2x 1 Gb/s (2 Gb/s partagés).

C’est donc une différence importante avec Free puisque la Freebox Delta ne propose qu’un emplacement SFP+ pour profiter d’un réseau 10 Gb/s, mais il n‘est pas possible d’utiliser un transceiver SFP+/10GBase-T à cause d’une limitation sur le niveau d'alimentation (sauf si le souci a été réglé depuis).

34 euros par mois pendant un an, 50 euros ensuite

SFR ne modifie pas en profondeur ses abonnements : on retrouve toujours Fibre et Fibre Power, avec une Box 7 ou 8 dans les deux cas. Pour profiter du débit de 8 Gb/s, il faut forcément souscrire à Fibre Power avec la Box 8, une offre à 34 euros par mois pendant un an, puis à 50 euros par mois. L’engagement est de douze mois.

Vous avez également les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, avec 200 « chaines et services TV ». La partie multimédia SFR Box 8 TV est incluse par défaut, mais il est possible de la refuser sans que cela ne change le prix ou les conditions.

Des tarifs donc assez proches de la Freebox Delta, proposée à partir de 39,99 euros la première année puis 49,99 euros ensuite. Cet abonnement a par contre l’avantage d’être sans engagement.

8 Gb/s, où es-tu ?

Attention, SFR précise que cette offre est disponible « sous réserve d’éligibilité », sans plus de détail sur le nombre de prises éligibles. Il faudra passer par un test sur le site de SFR pour vérifier le débit maximum que nous pouvez atteindre… et il varie grandement suivant les cas.

Nous avons testé l’éligibilité de plusieurs lignes éligibles à la fibre de SFR que nous utilisons habituellement pour nos essais, sans que le débit de 8 Gb/s ne soit proposé. Suivant les adresses, nous avions 1 Gb/s ou 2 Gb/s « partagés » en téléchargement, avec 500 Mb/s en upload.

Nous avons tout de même trouvé quelques lignes éligibles aux 8 Gb/s, mais c’est pour le moment loin d’être une généralité… en espérant donc que la liste s’allonge rapidement. Nous avons demandé à Altice combien de prises étaient éligibles aux 8 Gb/s, sans réponse pour le moment.

Enfin, la fiche d’information standardisée de l’abonnement Box 8X à été mise à jour aujourd’hui, mais elle indique toujours un débit maximum de « 2 Gb/s partagés ». Même chose sur la brochure tarifaire