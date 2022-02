NSO : le scandale Pegasus atteint les plus hautes sphères de l'État israélien

Mi-janvier, Calcalist Tech, qui avait déjà publié plusieurs scoops au sujet du marchand d'armes de surveillance israélien NSO, révélait que des maires, figures de l'opposition politique à l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et d'anciens employés du gouvernement ont été espionnés par la police au moyen du logiciel espion Pegasus de NSO.

De plus, l'intrusion n'avait pas été effectuée sous la supervision d'un tribunal, et la police n'avait pas demandé de mandat de perquisition ou d'écoute pour effectuer la surveillance, tout en profitant d'un vide juridique. Il n'y a pas eu non plus de contrôle sur les données collectées, la façon dont la police les utilise et comment elle les distribue à d'autres agences d'enquête.

Calcalist vient de révéler que la police israélienne avait aussi utilisé le logiciel espion Pegasus pour espionner, sans mandat judiciaire, « certains des plus hauts responsables du gouvernement, dans certains cas pour déterminer si des activités telles que la fuite d'informations aux journalistes avaient eu lieu ».

Avait ainsi été ciblé Shai Badad, alors directeur général du ministère des Finances, soupçonné d'avoir divulgué des informations à des journalistes et dont le téléphone avait été piraté « afin de trouver des échanges incriminants ».

« Le fait qu'il occupait l'un des postes les plus puissants du pays et qu'il avait un lien politique fort avec les chefs de gouvernement ne l'a pas aidé », commente Calcalist, qui révèle également l'identité de deux autres directeurs généraux, dont celui du ministère de la Justice, qui était pourtant « en contact permanent avec la police ».

Le spectre des accusations de corruption visant l'ancien Premier Ministre