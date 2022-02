Les données des scans 3D du Musée Rodin devant la justice administrative

En juin 2019, nous relations le long combat engagé par Cosmo Wenman, artiste multimédia et entrepreneur, face au musée Rodin. L’établissement français refuse de lui fournir les données issues des scans 3D, malgré un avis favorable de la CADA. L’épisode se poursuit désormais au tribunal administratif.

Les faits sont une première dans l’histoire de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. lls concernent le droit de communication des données 3D issues des sculptures du musée Rodin, reconnues comme des documents administratifs.

Pour exploiter ce pétrole numérique, l’établissement public avait mis le prix au fil de plusieurs marchés passés à partir de 2010 avec notamment 7DWorks, société spécialisée dans les prestations de scanner laser. Des marchés chiffrés chacun entre 20 000 et 49 999,99 euros HT.

Le bras de fer avec Cosmo Wenman a débuté à partir de cette ancienne page du Baltimore Museum of Art (Artbma).

En 2014, l’Artbma promettait la mise à disposition des scans 3D du Penseur de Rodin. « Ce sera la première fois que nous mettons à disposition un scan 3D d’un œuvre du BMA et sommes impatients de voir comment cela pourrait être utilisé par les chercheurs et le public du monde entier ».

Après de longs mois d’attente, toujours rien. En quête de ces données, Cosmo Wenman avait contacté le musée américain qui l’avait finalement invité à se retourner auprès du musée Rodin. L'établissement endosse l'habit d’ayant droit de l'artiste. Il a pour mission de faire connaître ses œuvres « et de faire respecter le droit moral qui y est attaché », dixit ce décret de 1993.

La première prise de contact remonte au 5 juillet 2017. En réponse à sa demande de communication des données 3D, le musée l’a tout simplement questionné sur le sort envisagé de ces fichiers.

La réponse de Cosmo Wenman fut simple et directe : utiliser ces données à des fins professionnelles et commerciales « pour réaliser des reproductions en bronze dans une variété de tailles, en quantités illimitées ».

Et « pour éviter toute atteinte aux droits moraux du Musée Rodin en droit français », il précisait que ces reproductions « seraient fabriquées, annoncées et vendues hors de France, et elles ne seraient pas présentées comme des oeuvres "originales" de Rodin ». Une utilisation qu’il estime « cohérente avec le statut de domaine public des œuvres » de l’artiste.

La réponse du musée Rodin fut tout simplement « négative ».

Après plusieurs courriers restés sans suite, Hughes Herpin, chef de service du musée, lui indiqua qu’une mission était menée actuellement au ministère de la Culture. Et le musée se devait d’attendre les conclusions « avant de se prononcer sur des questions liées à l'utilisation des scans 3D ».

Cette fameuse mission fut celle lancée au Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Elle est relative à la « charte des bonnes pratiques portant sur l’utilisation des procédés de numérisation et d’impression tridimensionnelles et visant à prévenir les utilisations illicites d’œuvres ».

Nouvelle salve d’échanges avec cette fois Oliver Japiot, le président du CSPLA. L’entrepreneur américain apprend en substance que celui-ci n’a aucune autorité avec les fonctionnaires du musée Rodin et que les points soulevés n’entrent pas dans le cadre de sa mission.

Agacé de cette partie de ping-pong, l’Américain contacte cette fois Catherine Chevillot, alors directrice du musée Rodin, pour dénoncer le défaut de réponse à ses courriers et même un « copyfraud » sur des œuvres du domaine public.

La responsable lui répond sèchement le 14 septembre 2018 : « Depuis près d’un an, contrairement à vos affirmations, les agents du musée Rodin ont adressé des réponses à vos innombrables sollicitations. Nous n’avons rien à ajouter ».

Re-lettre de Cosmo Wenman qui fustige encore une atteinte au libre accès aux œuvres du domaine public, d’autant que le droit moral dont est investi le musée ne lui autorise pas, de son point de vue, à empêcher la reproduction d’exemplaires licites.

Il se plaint d’un préjudice consécutif à une « ingérence extrajudiciaire injustifiée » à la fois dans son activité commerciale licite et dans l'utilisation légitime d'une oeuvre du domaine public.

Devant la CADA