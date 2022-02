En 2022, l’ANFR a autorisé les premiers sites 2G de Free Mobile

Alors que Free Mobile est présent depuis plus de 10 ans en France, il se prépare à déployer de la 2G sur le territoire. Il dispose de ses premières (centaines) d’autorisations et peut désormais passer à la mise en service des sites. Free Mobile dispose pour rappel d’un contrat d’itinérance sur le réseau 2G et 3G d’Orange, jusque fin 2022.