« Sans maîtrise de l’espace, pas de souveraineté » pour la France et l’Europe

La petite phrase est signée Emmanuel Macron, durant son discours sur la stratégie spatiale européenne. Le Président cible large en évoquant course à l'armement, exploration, vols habités, souveraineté… Sur ce dernier point, il s’est montré intraitable envers les « non européens »… oubliant un peu vite le Health Data Hub.

Hier, les dirigeants européens se sont rencontrés à Toulouse pour affirmer leur volonté commune « de travailler en étroite collaboration pour propulser l’Europe en position de leader mondial de l’Espace ». Comme avec les géants du Net, l’Europe est pour le moment prise en tenaille entre le continent américain (États-Unis) d’un côté et asiatique l’autre (Chine, Japon, Inde).

Trois « accélérateurs » étaient à l’honneur : l'espace pour un avenir vert, une réponse rapide et résiliente aux crises, ainsi que la protection des actifs spatiaux. La Commission européenne avait pour rappel déblayé le terrain la veille avec sa « boussole stratégique » dont le but est notamment de « faire face aux menaces actuelles et futures ».

Emmanuel Macron en mode « Pirelli »

De son côté, Emmanuel Macron en a profité pour faire un discours sur la stratégie spatiale française et européenne. Dans son introduction, la question de la souveraineté était centrale :

« Sans maîtrise de l’espace, en effet, pas de souveraineté technologique. L’accès à Internet, la navigation par satellite, tout cela dépend en grande partie de l’espace. Sans maîtrise de l’espace, pas de souveraineté industrielle et économique au-delà des dizaines de milliers d’emplois […] Sans maîtrise de l’espace, pas d’avancée scientifique ni de connaissance fine des grands enjeux environnementaux et climatiques. Sans maîtrise de l’espace, pas de souveraineté stratégique et militaire ».