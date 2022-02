L’Assemblée nationale et le gouvernement refusent l’asile politique pour Julian Assange

Une résolution « est un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question déterminée », indique l’Assemblée nationale dans une fiche de synthèse.

Selon la Constitution, en effet, ces textes ne peuvent contenir d’injonction à l’égard du gouvernement. Plus exactement, l’exécutif peut s’opposer à leur dépôt, si ce véhicule non normatif déborde de son cadre naturel : un instrument de droit souple, sans contrainte…

C’est en tout cas par ce biais que plusieurs députés, d’horizons politiques multiples, ont cosigné une proposition de résolution déposée par la députée Jennifer De Temmerman (Libertés et Territoires, ex-LREM), invitant le gouvernement à accorder l’asile politique à Julian Assange, comme elle s'en était expliqué à Libé.

Un document transpartisan cosigné par les députés Cédric Villani (non inscrit), Éric Bothorel (LREM), Marie-George Buffet (GDR), Paula Forteza (non inscrite), Michel Larive (LFI), Jean Lassalle (Libertés et territoires), Philipe Latombe (MoDem), Adrien Quatennens (LFI), François Ruffin (LFI) ou encore Cécile Untermaier (socialistes et apparentés).

Rappel des positions d’Emmanuel Macron et d’Éric Dupond-Moretti