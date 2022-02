Contrôle parental : des sénateurs craignent l’interdiction de la vente de PC nus

« Face aux dangers du numérique, nous changerons la loi pour que le contrôle parental soit installé par défaut sur tous les smartphones, ordinateurs et tablettes utilisés par nos enfants ». Voilà ce que postait sur Twitter Emmanuel Macron ce 18 novembre 2021.

Au même moment, Bruno Studer et les autres députés LREM déposaient une proposition de loi visant à rendre obligatoire cette installation sur tous les écrans (PC fixes et portables, smartphones, montres et TV connectées, etc.).

Le choix de la proposition de loi a permis à la majorité présidentielle de se passer à la fois de l’avis préalable du Conseil d’État, et d’une étude d’impact. Deux documents réservés aux seuls projets de loi (ceux venus de l’exécutif).

Par contre, le gouvernement a pris soin d’engager la procédure accélérée afin de réduire les navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ce qui n’est jamais sans conséquence pour la qualité des débats.

Derrière l’objectif fédérateur – qui peut être contre la protection de la jeunesse ? –, la proposition de loi montre aujourd'hui des points de fragilités, que des sénateurs tentent de combler dans la perspective de l’examen en hémicycle le 9 février.

Colmater le risque d’une interdiction de la vente de PC nus