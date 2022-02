Au CEA, 20 % des publications scientifiques de 2020 ne sont pas en accès ouvert

Au CEA, 80 % des publications scientifiques de 2020 sont librement accessibles, un record. Si on prend l’ensemble des articles depuis 2013, on tombe par contre à 65,9 % seulement d’accès ouvert ; preuve s’il en était besoin qu’il reste beaucoup de travail. Toutes les disciplines ne sont pas non plus égales devant l’ouverte des publications… loin de là.