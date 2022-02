Pour Patrick Drahi, la neutralité du Net « est une énorme bêtise »

L’année dernière, le Sénat a lancé une commission d’enquête sur la « Concentration des médias en France ». Elle a débuté ses travaux le 24 novembre avec une réunion constitutive, puis des auditions à partir du 2 décembre. On y trouve évidemment les grands patrons de presse… qui sont également pour plusieurs d’entre eux à la tête d’opérateurs télécoms français.

Patrick Drahi, fondateur et propriétaire d’Altice, était ainsi auditionné hier. Ce sera ensuite au tour de Martin Bouygues le 9 février à 16h45 et de Xavier Niel (Iliad/Free) le 18 février à 10h30. Si les auditions ne concernent pas directement les télécoms, les deux sont souvent liés et les déclarations des dirigeants concernent parfois les deux secteurs.

Hier, Patrick Drahi s’est livré à un plaidoyer contre la neutralité du Net. Hasard ou pas du calendrier, Arthur Dreyfuss, le président de la Fédération française des télécoms (qui regroupe plusieurs opérateurs dont Bougyues Telecom, Orange et SFR, mais pas Free) et directeur général d’Altice Média, tenait un discours similaire.

« Moi J’ai une idée, vous n’allez pas l’aimer »