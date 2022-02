Empreintes génétiques : un député propose de les conserver jusqu'à 60, voire 70 ans

Dans une interview au JDD publiée début janvier, le patron de la brigade criminelle, Michel Faury, expliquait pourquoi il plaidait pour la sauvegarde des traces ADN inconnues dans les fichiers « jusqu'à la date de prescription des crimes ».

Le 30 septembre, l'exploitation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) avait en effet confirmé que le profil de l'ancien gendarme et policier François Vérove, mort par suicide juste avant une convocation policière, correspondait à celle relevée, à Paris en 1986, sur deux scènes de crime où avait sévi le violeur et tueur en série surnommé « le Grêlé ».

Tirant les leçons de cette traque de trente-cinq ans, Michel Faury « préconise dans un rapport administratif [qui ne semble pas avoir été rendu public, ndlr] l'alignement de la durée de conservation des traces et des empreintes sur celle de la prescription », écrivait le JDD.

Si la durée de conservation des empreintes varie en fonction de la nature des faits et de l'âge des auteurs, pour les crimes les plus graves, elles sont conservées pendant vingt-cinq ans dans le fichier automatisé des empreintes digitales [Faed] et même quarante ans dans le Fnaeg, rappelait le patron de la Crim' :

« Quatre décennies avant de retirer une trace, ça peut sembler beaucoup. Mais ça ne suffit pas toujours. D'où notre proposition de caler le retrait de toute trace, dans une affaire non résolue, sur la date de prescription. De cette manière, le Fnaeg serait en cohérence avec les règles de prescription de l'enquête policière. »

En l'espèce, l'affaire du Grêlé aurait été pour lui « un révélateur », à mesure que la trace ADN retrouvée sur les scènes de crime en 1986 n'avait été intégrée dans le Fnaeg qu'en 2000, deux ans après la création de ce fichier :

« Elle ne pouvait donc pas être supprimée avant 2040, ce qui nous donnait de la marge. Mais si le fichier avait existé dès 1986 et si elle avait été intégrée aussitôt, comme c'est le cas aujourd'hui, l'échéance aurait été 2026. Or un individu qui commet des crimes sexuels alors qu'il est mineur ou jeune majeur peut récidiver quarante ans plus tard.

Cette réforme serait utile non pour la masse des affaires, mais pour le petit nombre de crimes mystérieux sur lesquels nous n'avons pas d'éléments d'enquête, qui présentent une dimension perverse et surtout des risques de réitération. »

Le droit à l'oubli et l'affaire du Grêlé