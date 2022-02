Le cadre RGPD imaginé par les géants de la publicité ne respecte pas le RGPD

« Cette décision libère des centaines de millions d’Européens du spam au consentement et du risque que leurs activités en ligne les plus intimes circulent entre des milliers d’entreprises ».

Ce commentaire plein d’espoir est signé Johnny Ryan, de l’Irish Council for Civil Liberties. L’association est à l’origine de cette procédure initiée 2018, à laquelle se sont joints Stichting Bits of Freedom (Pays-Bas) ou encore la Ligue des Droits Humains (Belgique).

Cette procédure connait donc aujourd’hui son point d’orgue : l'Autorité de protection des données (APD) vient d’épingler le standard de recueil du consentement imaginé par IAB Europe, puissante fédération représentant le secteur de la publicité et du marketing en ligne.

Ce « Transparency and Consent Framework » ou Cadre de transparence et de consentement fixe « des règles communes à adopter lors du traitement de données à caractère personnel ou de l'accès et / ou du stockage d'informations sur le terminal d'un utilisateur, tels que les cookies, les identifiants publicitaires, les identifiants de périphérique et autres technologies de tracking », décrit l’antenne française d'IAB.

Du TCF aux enchères en temps réel