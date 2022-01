Cookies : le Conseil d’État valide l'amende CNIL de 100 millions d'euros contre Google

Le 10 décembre 2020, la CNIL infligeait une sanction de 100 millions d’euros à l'encontre de Google. Dans la lunette de tir, la (mauvaise) gestion des cookies que le géant du numérique devait rectifier dans les trois mois, sous la menace d’une astreinte de 100 000 euros par jours de retard.

Dans sa délibération, la commission épinglait le dépôt de cookies dès l’arrivée sur la page de garde du moteur, avant toute action de l’internaute, et donc nécessairement sans son consentement. Autre manquement, un défaut d’information suffisamment explicite des finalités. Google avait en effet pris soin de ranger ces données dans les tréfonds de son « architecture informationnelle ».

« Les utilisateurs de Google s'attendent à ce que nous respections leur vie privée, qu'ils aient ou non un compte Google. Nous défendons notre bilan en matière de transparence et de protection de nos utilisateurs, grâce à des informations et des paramètres de confidentialité clairs, une solide gouvernance interne des données, une infrastructure sécurisée, et, surtout, des services utiles » avait réagi un porte-parole de Google.

L’entreprise regrettait sur ce point que la CNIL ait fait « l'impasse sur ces efforts », sans prendre en compte « le fait que les règles et les orientations réglementaires françaises sont incertaines et en constante évolution ».

En mai 2021, la CNIL clôturait la procédure estimant que, pour ce cas spécifique, « les personnes se rendant sur le site google.fr sont désormais informées, de manière claire et complète, de toutes les finalités des cookies soumis au consentement et des moyens mis à leur disposition pour les refuser, par le biais du bandeau d’information s’affichant à leur arrivée sur le site ».

Mais l'histoire n'était pas vraiment terminée puisque Google ne s’est pas satisfait de cette sanction qu'elle a attaquée devant les juridictions administratives.

Pas de « One-stop-shop » au profit de l'Irlande