Open data : Infoclimat, l'association qui lutte pour l'ouverture des données météorologiques

Infoclimat est une association fondée par des passionnés de météorologie. En plus d’accumuler une montagne de données, elle a pour objectif la mise en commun des informations, l’installation de stations météo supplémentaires, la vulgarisation scientifique et les échanges entre les différents acteurs de la météo. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Frédéric Ameye, son vice-président.