Décryptage des deux étranges cyberattaques ciblant l'Ukraine

La semaine passée, alors que de nombreux observateurs spéculent sur une possible invasion de l'Ukraine par la Russie, 70 sites web gouvernementaux ukrainiens ont été défigurés par des messages menaçants. Deux jours plus tard, une dizaine d'ordinateurs de ces mêmes agences étaient infectés par des logiciels malveillants destructeurs de données (« wiper »). Tentative de décryptage et d'analyse.

Peu après minuit jeudi dernier, et après trois jours de négociations infructueuses entre les États-Unis, la Russie et l'OTAN sur le renforcement des troupes russes à la frontière ukrainienne, des pirates ont dégradé ou, dans certains cas, tenté de défigurer environ 70 sites Web ukrainiens. Beaucoup sont des agences gouvernementales de premier plan, écrit Kim Zetter, une des meilleures journalistes pour ce qui est des questions de cybersécurité, qui a tenté de récapituler ce que l'on sait à ce jour des évènements en cours.

Les pages d'accueil d'une douzaine de ces sites défigurés ont été remplacées par des messages menaçants écrits en ukrainien, russe et polonais, les avertissant que toutes leurs données personnelles avaient été téléchargées, rendues publiques et détruites sur leurs ordinateurs, et qu'ils devraient « avoir peur et s'attendre au pire » :

« Ukrainien ! Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le réseau public. Toutes les données sur vos ordinateurs sont détruites, il est impossible de les restaurer. Toutes les informations vous concernant sont devenues publiques, ayez peur et attendez-vous au pire. C'est pour votre passé, votre présent et votre futur. Pour Volhynie, pour l'OUN UIA [Organization of Ukrainian Nationalists Ukrainian Insurgent Army, ndlr], pour la Galicie, pour la Polésie et pour les terres historiques. »

L'UIA et l'OUN étaient des groupes ultranationalistes ukrainiens qui se sont battus pour l'indépendance à l'époque soviétique, tandis que la Galicie, la Volhynie et la Polésie sont des régions où ils avaient historiquement bénéficié de niveaux de soutien élevés, précise CNN.

Une déclaration du ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information a suggéré que le texte mentionnait les groupes et les régions comme « un moyen de dissimuler » le fait que l'attaque émanerait, en mode « faux drapeau », de hackers russes.

« Il est évident que cela a été fait exprès pour jeter une ombre sur l'attaque des hackers contre la Pologne : la Russie et ses mandataires travaillent depuis longtemps pour créer la querelle entre deux pays voisins amis », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Si les métadonnées de l'image suggèrent qu'elle proviendrait de Pologne, des journalistes polonais ont rapidement remarqué que le texte polonais présentait des erreurs stylistiques indiquant qu'un non-locuteur l'aurait écrit et que le texte avait probablement été traduit via Google Translate.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré de son côté qu'il était « trop ​​​​tôt pour tirer des conclusions » quant à l'origine de l'attaque, mais qu'il existait « une longue liste de cyberattaques russes contre l'Ukraine dans le passé ».

Une attaque (bénigne) visant à semer la panique et la peur