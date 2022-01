Pour voter à La Primaire Populaire, la carte bancaire est de trop nous dit la CNIL

Pour voter sur la Primaire Populaire, il est nécessaire de communiquer un numéro de carte bancaire, en plus de ses données nominatives. Une « exigence » de la CNIL, selon le site. Une exigence que conteste l’autorité, contactée par nos soins.

La Primaire Populaire entend rassembler des internautes pour « désigner la candidature la plus apte à rassembler et faire gagner la justice sociale, l’écologie et la démocratie à l’élection présidentielle de 2022 ».

Les votes porteront sur les candidatures de sept personnalités: Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Christiane Taubira, Charlotte Marchandise, mais également Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, sachant que ces trois personnalités « n’ont pas donné leur accord pour être soumis au vote », prévient le site officiel (la page Wikipédia).

Plus de 326 000 personnes se sont inscrites à ce jour. Une inscription gratuite, certes, mais « à des fins de lutte anti-fraude », pour « garantir la sincérité du vote », il est demandé aux internautes-électeurs « de renseigner les informations de [leur] carte de paiement pour que [leur] identité soit vérifiée, conformément aux exigences de sécurisation de la CNIL ».

Toujours selon la foire aux questions, « ces informations obligatoires ne sont pas destinées à effectuer un paiement mais uniquement à des fins d'identification ».

Pas d’exigence d’un numéro de carte bancaire, bien au contraire