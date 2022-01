Des radars de bruit testés dans plusieurs communes françaises

Après les radars automatiques, les radars de feux rouges, les radars tronçons et les radars piétons, voilà donc les radars de bruit ou radars acoustiques.

Ces dispositifs, fixes ou mobiles, vont être testés dans plusieurs communes volontaires : Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, mais également dans la communauté de communes de la Haute vallée de Chevreuse, dans la métropole de Nice et la métropole de Toulouse.

Ces contrôles automatiques du niveau d'émissions sonores se feront par des appareils installés sur les voies à l’intérieur des agglomérations, là où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ces outils jaugeront automatiquement le niveau d'émissions sonores de chaque véhicule en circulation, et donc non seulement les voitures, mais également tous les engins à moteur inventoriés par le Code de la route, motos, bus et camions compris.

Il reviendra à des arrêtés locaux de définir les sections de voies où ces appareils seront installés, outre les plages horaires d'activation. Seules limites posées par le décret publié au Journal officiel, ces oreilles électroniques ne pourront être installées « simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation ».

Une expérimentation sur deux ans, des amendes à la clef