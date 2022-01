Hameçonnage : de plus en plus de sites s'attaquent aussi à la double authentification

À mesure que de plus en plus de sites web, et donc d'internautes, optent pour l'authentification à deux facteurs (2FA), de plus en plus de sites web d'hameçonnage (phishing, en VO) utilisent des kits permettant d'automatiser la récolte des informations d'identification et des cookies de session. Plus de 1200 ont été identifiés l'an passé.