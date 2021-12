Passe vaccinal : la « vérification d’identité » devient « vérification de concordance documentaire »

La commission des lois a adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi, le projet de loi « passe vaccinal ». Sur 269 amendements examinés, 29 ont été adoptés, dont 19 provenant des députés LREM et 7 du gouvernement. L’une des principales mesures ? Les contrôles d’identité réalisés par un restaurateur, un barman… rendus plus stricts que ceux réalisés par un officier de police judiciaire.

Après cet examen en commission, le texte amendé sera soumis à la séance du lundi 3 janvier à partir de 15 heures. Comme dans l’avant-projet révélé par Next INpact, le projet de loi vient transformer le passe sanitaire en un passe vaccinal. En commission des lois, cette mue a été lourdement combattue, mais sans succès.

Le groupe de la France insoumise, notamment, a vu dans cette transformation un « danger pour les libertés publiques », et une mesure « inefficace sur le plan sanitaire » car, soutient-il, elle renforce « le sentiment de sécurité des personnes vaccinées qui peuvent transmettre le virus », tout « en restreignant encore plus les droits des personnes non-vaccinées ». Leur amendement CL44 (Commission des Lois, n°44) a été rejeté face au bulldozer LREM.

Toujours dans le texte issu des travaux en commission, un amendement CL118 issu de la majorité a connu meilleur sort. Il se contente de préciser que lorsque le Premier ministre réglemente l’ouverture au public des établissements recevant du public, il devra adapter sa règlementation proportionnellement aux capacités d’accueil des lieux concernés.

« Il paraît plus opportun d’adopter des jauges relatives dans les stades et les salles, c'est-à-dire définies au prorata de la capacité d'accueil de ces espaces, plutôt qu’en valeur absolue », ont défendu cinq députés LREM auteurs de ce correctif.

Autre initiative LREM adoptée, le maintien du passe sanitaire pour les sorties scolaires. Les élèves pourront, en l’état du texte, toujours présenter un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination, un justificatif de statut vaccinal, ou bien enfin un certificat de rétablissement :

« Afin que les jeunes ne subissent pas un isolement et un manque d’activité et qu'ils ne soient pas non plus stigmatisés dans leur classe, et alors qu’ils sont dans l’âge délicat de l’adolescence et de la construction de leur vie d’adulte, il convient de les laisser accéder aux sorties scolaires sur présentation d'un test négatif ou d'un schéma vaccinal complet ».

Des vérifications d'identité rendues plus strictes