Inforensique : des enquêteurs débordés par les données

Depuis le succès de la franchise américaine Les experts , nous sommes régulièrement abreuvés d'informations laissant entendre que, dans ce monde de plus en plus connecté, la police technique et scientifique n'aurait qu'à « cliquer là » pour résoudre les affaires. Voire...

« Tout ce que nous faisons laisse une empreinte numérique », rappelle Cellebrite en exergue de son troisième « Digital Intelligence Benchmark Report » :

« Il n'est donc pas surprenant que la quantité de preuves numériques auxquelles accèdent les forces de l'ordre s'allonge à mesure le nombre de dispositifs connectés progresse (téléphones, ordinateurs et tablettes, vidéosurveillance, crypto-monnaies, etc.) »

L'entreprise israélienne d'informatique légale (ou inforensique) spécialiste de l'extraction et de l’exploitation des données issues de téléphones portables, a interrogé plus de 2 000 représentants des forces de l'ordre et d'application de la loi, notamment des d'enquêteurs et responsables d'agence, dans 117 pays.

Si 66 % des policiers européens interrogés par Europol se disaient satisfaits de la coopération des plateformes, les réponses données à Cellebrite indiquent qu'ils n'en seraient pas moins débordés par le tsunami de données à exploiter... quand ils y parviennent.

De nombreux facteurs limitent en effet leurs capacités à extraire puis exploiter les données : parce qu'elles sont chiffrées, difficiles à obtenir ou analyser, parce que cela prend du temps, qu'il y en a trop, qu'ils ne sont pas assez formés, équipés ou nombreux pour pouvoir le faire, etc.

Cellebrite a certes intérêt, commercialement parlant, à appuyer là où ça fait mal, laissant entendre que ses produits pourraient, à la manière du « solutionnisme technologique », répondre aux problèmes rencontrés par les enquêteurs.

Pour autant, il est intéressant de se pencher sur le ressenti des enquêteurs de terrain, de comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Résoudre une affaire n'a jamais été aussi difficile