Un site pornographique menacé de blocage signale près de 2 000 autres sites X oubliés par le CSA

Voilà 15 jours, les éditeurs de Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster ont été épinglés par le président du CSA pour s’être contentés d’installer un simple « disclaimer » d’âge sur leur page d’accueil.

Or, depuis une loi du 30 juillet 2020, ce simple paravent n’est plus suffisant. Depuis ce texte, l’autorité administrative peut donc exiger des sites rendant accessibles aux mineurs des contenus dédiés aux adultes de mettre en place une solution de contrôle d’âge plus robuste.

La procédure est simple : après l’envoi d’un courrier, les sites ont 15 jours pour réagir et faire connaître au besoin leur observation. À défaut, le président du CSA peut saisir la justice, d’urgence, aux fins de voir ordonner une procédure de blocage d’accès entre les mains des FAI, par « tout moyen approprié », dont « le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ».

La fin du terme laissé au sites pornos avertis par le CSA a suscité la réaction de Tukif, qui s’abrite toujours derrière un disclaimer, faute de mieux.

Tukif.com saisit le CSA et informe l’Autorité de la concurrence