Noms de domaine : les hausses se multiplient, le .fr fait figure d'exception

Renouveler son nom de domaine sera bientôt plus coûteux, notamment ceux en .com (où de multiples hausses sont à prévoir) et .io. De leur côté, les tarifs du .fr « ont baissé de 5 % » depuis 2011. Si vous êtes concernés et que ce n’est pas encore fait, il peut être sage de renouveler et/ou acheter vos noms de domaine avant 2022.

Sur Internet, les noms de domaines sont incontournables, que ce soit pour accéder à un site, gérer ses emails, etc. Il en existe une quasi-infinité, avec des extensions aussi diverses que variées.

TLD, registre, registraires… vous avez les bases ?

Quelques rappels sémantiques avant d’aller plus loin. Un nom de domaine de premier niveau (ou TLD pour Top-Level Domain) correspond à la partie qui se trouve juste après le dernier point. Le plus connu des TLD est, sans aucun, doute le .com, comme dans nextinpact.com. « D’autres sont également très populaires, comme le .NET et .ORG par exemple, mais il en existe réellement des centaines, et leurs prix varient beaucoup », explique Gandi.

L’hébergeur français ajoute que « chaque TLD est gérée par une société différente, appelée "registre" ». Signalons tout de même que certains TLD sont gérés par des associations. C'est notamment le cas des .fr, .re, .pm, .yt, .wf et .tf dont le registre est l’AFNIC, avec une politique tarifaire qui peut être bien différente au final puisque les enjeux économiques ne sont pas les mêmes (nous y reviendrons).

Quoi qu’il en soit, ces entités « ont toutes "gagné" les droits de gestion d’un TLD, et doivent maintenant relever le défi de trouver le juste prix de leur nom de domaine. Un registre doit se préoccuper principalement de la "valeur" de leur TLD [...] En tant qu’entreprise indépendante, la plus grande pression réside dans la vente suffisante de nom de domaines au juste prix, dans le but de générer des bénéfices ».

Et il faut jongler avec plusieurs paramètres afin de trouver le juste milieu pour attirer les clients : « les noms de domaine dont le prix est trop bas risquent de devenir "jetables" et d’être achetés en masse par des spammeurs » ; la réputation du TLD ne sera alors pas bonne. Actuellement, les tarifs débutent à moins d’un euro par an, mais peuvent grimper à plusieurs centaines voire milliers d’euros. 2022.blog est par exemple un nom de domaine « premium » à 5 843 euros chez OVHcloud et 5 892 euros chez Gandi. Comme en téléphonie mobile, attention aux promotions valables seulement la première année, après quoi le prix peut être décuplé.



Exemples de tarifs chez OVHcloud, avec des promotions la 1re année seulement



Régulièrement, les prix sont revus à la hausse par certains registres. Les augmentations sont alors généralement répercutées sur le client par les registraires. Ils peuvent aussi en profiter pour revoir leur marge au passage.

.io, .com, .pk… les hausses se multiplient