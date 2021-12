Promesses, espoirs et embuches du stockage sous forme d’ADN

Entre la promesse de stocker toutes les données du monde dans une boîte à chaussures et la réalité, il y a encore beaucoup d’étapes à franchir. Cette technologie progresse à vitesse grand V, mais elle reste encore beaucoup (beaucoup (beaucoup)) trop chère.

L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a publié une « note » sur le stockage des données sous la forme d’ADN (.pdf). Cette technologie est déjà connue depuis des années et elle a même fait son entrée aux Archives nationales en novembre 2021 avec DNA Drive, une « première mondiale ».

Le stockage ADN est déjà une réalité, avec une densité record

Deux textes symboliques ont été stockés sur de l’ADN : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791. Ils sont placés dans deux capsules métalliques, chacune contenant 100 milliards de copies des textes.

C’était l’occasion pour le CNRS de rappeler que « le DNA Drive se veut une solution de stockage écoresponsable : durable, écologique, et ultra-compacte, elle peut être conservée durant des millénaires dans des capsules métalliques à l’abri de l’eau, de l’air et de la lumière sans apport énergétique ».

La densité peut atteindre des records. L’année dernière, le Centre national pour la recherche scientifique rappelait qu’un « seul gramme [pouvait] théoriquement contenir jusqu’à 455 exabits d’informations, soit 455 milliards de milliards de bits. Toutes les données du monde tiendraient alors dans une boîte à chaussures ». Une densité qui fait rêver…

« Le stockage d’informations sous forme d’ADN constitue une technologie attrayante, susceptible d’offrir de nombreux bénéfices pour l’archivage de données », indique le rapport de l'OPECST. Encore faut-il réussir à largement améliorer les technologies existantes, mais aussi à mener une réflexion sur notre mode de consommation des données.

Les limites du stockage actuel