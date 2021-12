Simuler l’Univers : enjeux et défis

À défaut de pouvoir explorer l’Univers en s’y déplaçant, sautant de galaxie en galaxie comme un cabri, les scientifiques utilisent d’autres techniques : les télescopes et la simulation, les deux étant complémentaires.

Alors que le James Webb Space Telescop (JWST de son petit nom) va enfin prendre son envol le 24 décembre afin d’améliorer notre connaissance de l’Univers, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) revient sur la seconde option.

Comme on peut s’en douter, « il s’agit d’une tâche extrêmement complexe »… et c’est peu de le dire : « il s’agit de simuler depuis la moindre particule jusqu’aux confins de l’Univers visible en passant par les galaxies, le milieu interstellaire, les étoiles et les exoplanètes ». Allan Sacha Brun, astrophysicien et chargé de mission HPC au CEA, donne quelques explications.

L’Univers, « un objet physique comme les autres » (ou presque…)