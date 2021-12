Au moins 70 planètes « errantes » découvertes dans notre galaxie

Dans l’Univers, on a des galaxies dans lesquelles se trouvent des systèmes planétaires et des (exo)planètes. Mais il existe aussi des planètes errantes qui se déplacent librement, sans être en orbite autour d'une étoile. N’allez pas croire que c’est un phénomène rare : il pourrait y en avoir plusieurs milliards.

Commençons par une définition : « les planètes errantes sont des objets cosmiques insolites dont la masse est comparable à celle des planètes de notre système solaire, mais qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile et se déplacent librement à leur guise », explique l'Observatoire Européen Austral (ESO).

Dans une étude publiée dans Nature Astronomy, des astronomes en ont découvert plusieurs dizaines : « Nous ne savions pas à combien de planètes errantes nous attendre et nous sommes ravis d'en avoir trouvé autant », déclare Núria Miret-Roig du Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et premier auteur de la publication.

Contrairement aux (exo)planètes qui orbitent autour d’une étoile, celles qui errent comme des âmes en peine se « cachent loin de toute étoile les éclairant » et sont donc « normalement impossibles à photographier ». On ne peut pas non plus utiliser la méthode du transit.

Des planètes errantes « brillantes »